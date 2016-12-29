Парламент принял резолюцию о внешней политике страны Civil Georgia, Tbilisi / 29 Дек.'16 / 20:41



Парламент Грузии 29 декабря 91 голосом против ни одного принял резолюцию, которая определяет основные направления внешней политики страны.



Инициированная Грузинской мечтой резолюция, которую поддержало также и оппозиционное Национальное движение, объявляет вступление в Евросоюз и НАТО «безальтернативным приоритетом» страны. В то же время, Парламент Грузии на основании статьи 49 Договора Евросоюза делает заявку, что «Грузия стремится к членству в ЕС».



Кроме того, документ, состоящий из 12 пунктов, указывает на продолжение «рациональной и принципиальной» политики в отношении России с целью восстановления территориальной целостности Грузии и «минимизации угроз».



Альянс патриотов, который является третьей политической группой в Парламенте, в голосовании не участвовал.



Ниже приводится перевод полного текста резолюции с грузинского языка на русский язык (перевод Civil.ge):



Парламент Грузии



Опираясь на Конституцию, законодательство Грузии, международные договоры и соглашения;



Руководствуясь национальными интересами Грузии;



Руководствуясь волей населения Грузии и внешнеполитическим курсом, в отношении которого очередной раз была выражена твердая народная поддержка на парламентских выборах 2016 года;



Учитывая основные подходы, отраженные в принятой Парламентом Грузии 7 марта 2013 года единогласно резолюции «Об основных направлениях внешней политики Грузии»;



Заявляет о следующих стратегических приоритетах внешней политики Грузии:



1. Главнейшей задачей внешней политики Грузии является укрепление суверенитета страны, деоккупация и и восстановление территориальной целостности Грузии в признанных на международном уровне границах мирным путем, особенно, путем примирения разделенного оккупационными линиями населения и восстановления доверия, а также путем консолидации поддержки со стороны международного содружества;



2. С целью реализации внешнеполитических задач, грузия обеспечит дальнейшее укрепление демократических институтов. Усилия власти будут направлены на укрепление авторитета Грузии на международной арене, как стабильной, безопасной страны и лидера региона с точки зрения демократических реформ;



3. Безальтернативным приоритетом Грузии является вступление в Евросоюз. Власти Грузии продолжат своевременное и дееспособное осуществление Соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе и компонента глубокого и всеобъемлющего свободного торгового пространства и повестки дня ассоциации, и постепенное институциональное сближение с ЕС. Власти грузии будут углублять двустороннее и многостороннее стратегическое партнерство со странами Европы. Грузия продолжит путь к полной интеграции в ЕС. Соглашение об ассоциации не является окончательной целью отношений между Грузией и ЕС. На основании статьи 49 Договора Евросоюза, Грузия стремится к членству в ЕС;



4. Безальтернативным приоритетом Грузии является вступление в НАТО. Власти Грузии продолжат целенаправленную работу, чтобы практически реализовать решение, принятое союзниками на Бухарестском Саммите НАТО в 2008 году о том, что «Грузия станет членом НАТО». В рамках интеграции в НАТО будет обеспечено использование всех практических инструментов (Комиссия НАТО-Грузия, Годовая национальная программа, «Существенный пакет» НАТО-Грузия) и институциональные механизмы. Путем реализации «Существенного пакета» НАТО-Грузия, продолжится укрепление обороноспособности Грузии и повышение совместимости с НАТО.



5. Целью властей Грузии является углубление отношений с США, как с главным стратегическим партнером и союзником Грузии в соответствии с Хартией стратегического партнерства;



6. Власти Грузии особое внимание уделят развитию отношений в многосторонних форматах в форматах ООН, ОБСЕ, Совета Европы Организации Черноморского экономического сотрудничества, ГУАМ и других международных организаций; Грузия не станет членом тех международных организаций, политика которых противоречит приоритетам внешней политики Грузии;



7. Грузия, как ответственный член современного международного содружества и сторонник международного мира, в полной мере разделяет обязательства в борьбе против тех вызовов, которые стоят перед цивилизованным миром. Власти Грузии особое внимание уделят внесению существенного вклада в военных операциях, проводимых с целью укрепления международной безопасности и стабильности, в борьбе против международного терроризма и организованной преступности, а также превенции бесконтрольного распространения оружия массового уничтожения, обычных вооружений и военной техники.



8. Грузия с использованием международных механизмов, продолжит рациональную и принципиальную политику в отношении России, которая ставит своей целью минимизацию внешнеполитических угроз, упрочнение суверенитета Грузии, деоккупацию, восстановление территориальной целостности и содействие стабильности в регионе.



9. Путем дееспособной и сбалансированной политики, в том числе и путем сотрудничества непосредственно с соседями, Грузия продолжит внесение существенного вклада в обеспечении стабильности в регионе и развитии экономических, социальных и культурных связей.



10. Приоритетом внешней политики грузии является дееспособное использование благоприятного геополитического расположения для транснациональных проектов и расширение экономических и других отношений со странами востока;



11. Приоритетом внешней политики Грузии является защита прав и законных интересов граждан Грузии, находящихся за границей, укрепление отношений с грузинской диаспорой и достойное возвращение на Родину и реинтеграция проживающих за границей граждан Грузии;



12. Власти Грузии обеспечат активную вовлеченность граждан и гражданского общества в реализации внешнеполитических задач. Особые усилия будут направлены на реализацию активной стратегической коммуникации о европейской и евроатлантической интеграции, которая обеспечит сохранение высокой и осознанной поддержки западного курса страны в обществе.



Дебаты



В ходе дебатов, которые предшествовали принятию резолюции, депутат Альянса патриотов Ада Маршания поставила под сомнение проведение «рациональной» политики с Россией наряду со стремлением в НАТО и призвала власти быть «адекватными», не бояться «прикрепления ярлыков» и для выяснения вопросов территориальной целостности встретиться с президентом «оккупантской» России, который, по его словам, не является «чудовищем»



«Исходной точкой должно быть объединение нашей страны», - заявила она, - «Что является нашей целью: вступление в НАТО или вступление в Сухуми? Зачем нам НАТО, чтобы объединить страну? Или может как-нибудь войдем и потом, к черту, когда-то объединиться?».



Вице-спикер Парламента от Грузинской мечты Тамара Чугошвили, которая была докладчиком по этому вопросу, ответила: «Естественно, интеграция в НАТО является безальтернативным приоритетом страны».



«Мы не были провокационными, мы пытались быть прагматичными во время отношений с Россией, но ни на минуту мы не меняли сделанных шагов, планов с точки зрения интеграции в НАТО и тот темп, в каком темпе осуществляются реформы; Наоборот, были очень важные достижения за этот период (за первые 4 года правления Грузинской мечты)», - заявила Чугошвили.



Депутаты Национального движения хотя и заявили, что поддерживают резолюцию, но подвергли критике власть за то, что за отраженными в тексте направлениями, как сказала депутат Елене Хоштария, «не следуют реальная, дееспособная, последовательная внешняя политика». По ее оценке, власти проводят в отношении России «молчаливую политику», а в отношении к США заметны «пассивность и инертность».



Несколько депутатов Грузинской мечты заявили, что меньшинство было вынуждено поддержать эту «правильную и исправную» резолюцию, но для них создается определенный дискомфорт в связи с принятием документа вместе с Национальным движением.



«Принимать вместе с вами какой-либо документ о внешней политике, хотя бы по консенсусу, у меня вызывает неприятные чувства», - заявил депутат Гия Вольский от Грузинской мечты и добавил, что претензии на «прозападность» от Национального движения, которое «сдало большую часть (территорий) Грузии», неправильны. Tweet На эту же тему Принятая по обоюдному согласию резолюция по внешней политике - март, 2013 г.