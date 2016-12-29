Квирикашвили: «Состоялись первые контакты с новой Администрацией США»

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Грузия уже установила первые контакты с новой Администрацией «главного стратегического партнера» Грузии - США.



«В будущем мы ждем дальнейшего углубления сотрудничества в соответствии с Хартией стратегического партнерства», - заявил Квирикашвили на заседании правительства 29 декабря, при подведении итогов событий уходящего года, - «Также важно, что в 2016 году был подписан Меморандум «О сотрудничестве с США в сфере обороны и безопасности» и, естественно, мы продолжим предпринимать усилия по направлению реализации этого меморандума».



За день до этого, на встрече с представителями СМИ министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что провел телефонную беседу с будущим советником избранного президента Дональда Трампа по вопросам безопасности Майклом Флинном.



«В ходе беседы мы затронули наше стратегическое сотрудничество, необходимость углубления этого сотрудничества... была выражена полная готовность со стороны новой, будущей администрации и избранного президента с точки зрения сотрудничества с Грузией», - заявил он.



«Хочу вас заверить, что у Грузии будут такие же активные отношения с новой администрацией, как до этого были у нас с прежней администрацией и мы все делаем для этого», - добавил Джанелидзе.



То же вопрос Джанелидзе затронул и 29 декабря, на брифинге после заседания правительства и заявил, что в ходе беседы с Майклом Флинном «была подтверждена готовность к продолжению этого стратегического сотрудничества».



«При первой же возможности мы обязательно проведем встречу», - отметил Джанелидзе.