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Парламент создал Временную комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности
Civil Georgia, Tbilisi / 29 Дек.'16 / 18:16

Парламент Грузии 92 голосами, единогласно поддержал создание Временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности.

Мандат комиссии определен на срок не менее 2 лет, и в нее войдут 14 членов.

Председатель парламентской фракции Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе, который был докладчиком по этому вопросу, на внеочередном заседании Парламента заявил, что персональный состав комиссии будет укомплектован после нового года.

В предыдущем Парламенте Временную комиссию по вопросам территориальной целостности, которая функционировала почти во всех парламентах предыдущих созывов, возглавлял нынешний вице-спикер Парламента, депутат Грузинской мечты Гия Вольский.
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