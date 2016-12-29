Должность генерального директора ОВГ хотят занять 15 кандидатов

Желание занять пост генерального директора Общественного вещателя Грузии выразили 15 кандидатов в рамках конкурса, который был объявлен Попечительским советом ОВГ 28 ноября.



В число кандидатов, сроки принятия заявок от которых истекли 28 декабря, входят: директор ОВГ по вопросам СМИ и коммуникаций Тинатин Бердзенишвили, которая в настоящее время исполняет обязанности генерального директора; Василий Маглаперидзе, бывший депутат и губернатор региона Мцхета-Мтианети в 2005-2008 гг., который в последнее время работал в телекомпании GDS, принадлежащей семье бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили; журналист ОВГ с длительным стажем Нино Зауташвили; Натиа Купрашвили, председатель Ассоциации региональных вещателей; Заал Анджапаридзе, старший менеджер программы в Европейском фонде; Николоз Мчедлишвили, вице-президент Международной торговой палаты, журналист агентства «Рейтер» до 2010 г., пока его назначили бы на должность начальника пресс-службы правительства; режиссер Реваз Шалибашвили; Бачуки Бахтадзе, музыкант и писатель; режиссер Давид Цинцадзе; Гурам Палавандишвили, ведущий ток-шоу на канале «Палитра-ньюс», который на парламентских выборах 2016 года баллотировался в качестве мажоритарного кандидата от Демократического движения Нино Бурджанадзе; Рамаз Самхарадзе, основатель вещательной компании «Херети»; Тамаз Бибилури, председатель «Общества 9 апреля», руководитель союза журналистов Грузии «Схиви», который на президентских выборах 2013 года выступал в качестве кандидата; Манана Гогоберидзе, переводчик, продюсер телевизионного проекта «Эталони»; журналист Маргарита Долидзе и Георгий Кавтарадзе.



По решению Попечительского совета ОВГ, перешедшие во второй тур конкурсанты будут выявлены в результате тайного голосования, запланированного на 3 января, после чего, 4-5 января совет проведет с ними собеседование, а победивший кандидат будет выявлен, предположительно, 6 января.



Пост генерального директора ОВГ стал вакантным с 21 ноября, когда бывший директор Георгий Бараташвили за два года до истечения своего 6-летнего срока полномочий ушел в отставку.