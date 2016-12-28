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Последнее обновление: 19:22 - 28 Дек.'16
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Грузинский суд признал обвиняемого в убийстве Отхозория виновным
Civil Georgia, Tbilisi / 28 Дек.'16 / 19:22

Зугдидский городской суд признал виновным обвиняемого в убийстве на административной границе Абхазии Гиги Отхозория абхазского пограничника и заочно присудил ему лишение свободы на 12 лет.

Прокуратура Грузии 28 декабря опубликовала заявление, в котором говорится, что наказание является «мягким» и что опротестует приговор в апелляционном порядке «с требованием более тяжелого наказания».

Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая, у КПП Хурча-Набакеви между сепаратистской Абхазией и остальной Грузией, на контролируемой грузинской стороной территории.

Случай был зафиксирован камерами наблюдения, на записи которых виден момент, когда Гигу Отхозория после нескольких выстрелов убивают контрольным выстрелом.

Военный суд сепаратистской Абхазии, согласно распространяющимся сообщениям, присудил Рашиду Кагджи-оглы домашний арест. Прокуратура Грузии выдвинула против него обвинение 21 мая. Министры внутренних дел и юстиции Грузии заявили 24 ноября, что власти Грузии пытаются внести имя ныне уже признанного виновным в убийстве Отхозория абхазского пограничника в список разыскиваемых Интерполом.

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