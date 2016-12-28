Усупашвили может основать политическую партию в феврале Civil Georgia, Tbilisi / 28 Дек.'16 / 17:13



Бывший республиканский депутат Вахтанг Хмаладзе заявил, что бывший председатель Парламента Давид Усупашвили, который покинул ряды Республиканской партии после парламентских выборов, может основать новую политическую партию в феврале 2017 года.



«Предположительно, в феврале об этом будет сделано заявление... Тут будут и те, кто покинул Республиканскую партию и будут другие люди», - разъяснил Хмаладзе о планах Давида Усупашвили и других бывших членах Республиканской партии на проведенной 27 декабря пресс-конференции.



Хмаладзе, который представлен в Государственной конституционной комиссии в статусе эксперта, отметил, что в новую партию не войдет до тех пор, пока будет работать в комиссии, у которой срок для подготовки конституционных изменений определен до 30 апреля. Давид Усупашвили воздержался от предложения стать членом этой комиссии.



Республиканская партия, которая до лета 2016 года была членом правящей коалиции Грузинская мечта, в октябрьских парламентских выборах участвовала самостоятельно, но получив 1,55% голосов избирателей, осталась за пределами Парламента нового созыва.



Давид Усупашвили вскоре после парламентских выборов покинул ряды Республиканской партии и причиной этого назвал противоречия с другими членами партии «по политическим, ценностным и тактическим видениям». Он анонсировал «активную оппозиционную политическую деятельность». Позже партию покинули еще несколько ведущих членов, в том числе и Вахтанг Хмаладзе. Tweet