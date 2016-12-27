Грузинская валюта незначительно укрепилась в отношении к доллару Civil Georgia, Tbilisi / 27 Дек.'16 / 19:59



Грузинская национальная валюта лари укрепилась примерно на 4% в отношении к доллару США после того, как ее курс неделю назад обесценился до очередного рекордного показателя до уровня 2,7846 за один доллар США.



Национальный банк Грузии 27 декабря официальный обменный курс лари к доллару США установил на уровне 2,6683, вместо курса за день до этого на уровне 2,7302. Также на шесть пунктов укрепился лари в отношении к евро и курс составил 2,7889 по сравнению с показателем за день до этого на уровне 2,8520.



Лари начал укрепляться в отношении к доллару США спустя примерно три дня после того, как НБГ продал 20 декабря на валютном рынке 40 млн долларов США для поддержки лари.



В течение 2016 года это было уже 24-ой интервенцией НБГ, который с начала этого года уже продал всего 280 млн долларов США и приобрел 278,35 млн долларов США – закупки производились, в основном, в период с середины марта до конца августа, параллельно укреплению лари в отношении к доллару США. Tweet На эту же тему НБГ: Курс лари «обесценился больше, чем это обусловлено рациональными ожиданиями»