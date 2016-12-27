Телекомпания «Имеди» заявляет, что приобретает контрольный пакет ТВ «Маэстро» Civil Georgia, Tbilisi / 27 Дек.'16 / 19:39



Телекомпания «Имеди» заявила, что в результате «успешно» завершившихся переговоров, с 2017 года в ее владение переходит контрольный пакет телекомпании «Маэстро».



В опубликованном 27 декабря заявлении вдова покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе, которая является владельцем 100% доли телекомпании «Имеди», также заявила, что «приближаются к завершению переговоры в связи с приобретением части телекомпании GDS».



Владельцем 100% акций телекомпании GDS является сын бывшего премьер-министра, миллиардера Бидзины Иванишвили Бера Иванишвили, который основал эту телекомпанию в конце 2012 года, как развлекательный канал, но после изменения формата канала в 2015 году на канале стали транслироваться политические передачи.



«Мы надеемся, что вскоре эта сделка также завершится успешно», - заявляет Инна гудавадзе, - «Необходимо отметить, что данная сделка не касается Georgian Dream Studios, которая останется в собственности его нынешнего владельца».



В заявлении ничего не говорится о других деталях сделки, в том числе и о финансовой стоимости.



Владельцем контрольного пакета телекомпании «Маэстро» в начале года стал певец Гия Гачечиладзе, тот же «Уцноби» в результате продолжающегося тогда спора между владельцами долей. Его доля в телекомпании составляет 55%, 25% принадлежат Маке Асатиани; владельцем 15% является один из основателей телекомпании Мамука Глонти, а 5% принадлежат Эке Акобия.



«Переговоры о приобретении контрольного пакета телекомпании «Маэстро» завершились успешно и с января 2017 года «Маэстро» станет составной частью холдинга «Имеди»», - говорится в заявлении Гудавадзе.



«После завершения юридических и финансовых процедур медиа-холдинг «Имеди» предложит телезрителю обновленные, оснащенные новыми технологиями телеканалы, которые будут отвечать на требования широкого спектра зрителей», - говорится в заявлении.



«Мы верим, что объединенная команда опытных профессионалов и обновленный менеджмент внесут достойный вклад в развитие медиа-пространства Грузии», - заявляет Гудавадзе.



До опубликования этого заявления Гудавадзе в течение дня в СМИ распространялась информация о возможности создания крупного медиа-холдинга с участием трех телекомпаний. В интервью изданию «Нетгазети» Гиа Гачечиладзе подтвердил планы создания холдинга с использованием финансового ресурса Инны Гудавадзе, но заявил, что владельцы не меняются.



Один из владельцев доли «Маэстро» Мамука Глонти высказал предположение, что за этими процессами стоит Бидзина Иванишвили.



«Я бы сказал так, что GDS приобрел «Имеди» и «Маэстро», и за всем этим я вижу власти и Бидзину Иванишвили», - заявил Глонти. Tweet На эту же тему Генеральный директор Общественного вещателя ушел в отставку

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