Грузия готова помочь России в поиске жертв авиакатастрофы Civil Georgia, Tbilisi / 27 Дек.'16 / 17:24



Специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил 27 декабря, что Грузия готова помочь России в поиске жертв катастрофы авиалайнера Ту-154.



«Оказание гуманитарной помощи — обязательство любого государства», - заявил Абашидзе РИА «Новости».



«У нас есть опыт, когда соответствующие службы принимали участие в поисках людей, пропавших в горах во время оползней в Казбегском районе... Так что такой опыт есть, и когда есть необходимость, соответствующие службы подключаются. Но, я повторяю, в данном случае к нам с такой просьбой не обращались», - заявил Зураб Абашидзе.



Он также отметил, что российская сторона не обращалась к Грузии с просьбой о помощи.



Российский военный самолет, на борту которого находились 92 человека, 25 декабря потерпел катастрофу на Черном море, у побережья Сочи, вблизи с сепаратистской Абхазией. Tweet