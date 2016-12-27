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Грузия готова помочь России в поиске жертв авиакатастрофы
Civil Georgia, Tbilisi / 27 Дек.'16 / 17:24

Специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил 27 декабря, что Грузия готова помочь России в поиске жертв катастрофы авиалайнера Ту-154.

«Оказание гуманитарной помощи — обязательство любого государства», - заявил Абашидзе РИА «Новости».

«У нас есть опыт, когда соответствующие службы принимали участие в поисках людей, пропавших в горах во время оползней в Казбегском районе... Так что такой опыт есть, и когда есть необходимость, соответствующие службы подключаются. Но, я повторяю, в данном случае к нам с такой просьбой не обращались», - заявил Зураб Абашидзе.

Он также отметил, что российская сторона не обращалась к Грузии с просьбой о помощи.

Российский военный самолет, на борту которого находились 92 человека, 25 декабря потерпел катастрофу на Черном море, у побережья Сочи, вблизи с сепаратистской Абхазией.
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О Сивил Джорджия
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