Проект резолюции о внешней политике Грузии, подготовленный Грузинской мечтой

Проект резолюции о внешней политике Грузии, который был инициирован правящей партией Грузинская мечта в Парламенте 26 декабря, вступление в Евросоюз и НАТО объявляет «безальтернативным приоритетом» страны и наряду с другими направлениями, указывает на продолжение «рациональной политики» в отношении России с целью восстановления территориальной целостности грузии и «минимизации угроз».



«Главнейшей задачей внешней политики Грузии является укрепление суверенитета страны, деоккупация и восстановление территориальной целостности Грузии в признанных на международном уровне границах мирным путем, особенно, путем примирения разделенного оккупационными линиями населения и восстановления доверия, а также путем консолидации поддержки со стороны международного содружества», - говорится в проекте резолюции, состоящем из 12 пунктов.



Парламентский Комитет по внешним отношениям обсудит этот вопрос, предположительно, на текущей неделе, после чего будет принято решение, когда проголосуют за него на пленарном заседании.

«Целью этого документа является то, чтобы в очередной раз продекларировать внешний курс страны и подтвердить его в Парламенте нового созыва», - заявила председатель парламентского Комитета по внешним отношениям Софо Кацарава и выразила надежду, что эта «важная заявка» получит поддержку в Парламенте.



Аналогичную резолюцию, определяющую основные направления внешней политики, был принят в марте 2013 года Парламентом прежнего созыва при взаимном согласии между тогдашним коалиционным большинством Грузинской мечты и оппозиционным Национальным движением.



Но, в отличие от предыдущей резолюции, в новом проекте напрямую указано, что, «на основании статьи 49 Договора Евросоюза, Грузия стремится к членству в ЕС». Такая же заявка была сделана и Комитетом парламентской ассоциации ЕС-Грузии в рамках проведенного в Тбилиси заседания на прошлой неделе.



В проекте резолюции говорится, что Грузия продолжит «последовательное институциональное сближение» с ЕС, углублять «двустороннее и многостороннее стратегическое партнерство со странами Европы» и продолжит реализацию Соглашения об ассоциации, но там же отмечается, что «Соглашение об ассоциации не является окончательной целью отношений между Грузией и ЕС» и что страна «продолжит путь к полной интеграции в ЕС».



В отношении НАТО в проекте говорится, что власти Грузии продолжат «целенаправленную работу», чтобы практически осуществить решение, принятое союзниками на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году о том, что «Грузия станет членом НАТО» и с этой целью использует все имеющиеся на руках инструменты – Комиссию НАТО-Грузия, Годовая национальная программа, «Существенный пакет» НАТО и Грузии. В рамках последнего, согласно проекту, продолжится укрепление обороноспособности Грузии и повышение совместимости с НАТО.



Отношения с США, как «с главным стратегическим партнером и союзником», согласно проекту, будут развиваться в рамках Хартии стратегического партнерства, которая была подписана сторонами в 2009 году.



В рамках проекта говорится, что Грузия «в полной мере разделяет обязательства» в борьбе против вызовов, стоящих перед цивилизованным миром, в том числе, «особое внимание будет уделять внесению существенного вклада в военных операциях, проводимых с целью укрепления международной безопасности и стабильности, борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью».



В отношении России в проекте говорится: «Грузия, с использованием международных механизмов, продолжит рациональную политику в отношении России, которая ставит своей целью минимизацию внешнеполитических угроз, укрепление суверенитета Грузии и восстановление территориальной целостности».



В то же время, Грузия продолжит обеспечение стабильности в регионе путем «дееспособной и сбалансированной политики», особое внимание будет уделять развитию отношений в форматах международных организаций, использует благоприятное для транснациональных проектов геополитическое расположение и углубит экономические отношения, в том числе и со «странами востока», - говорится в проекте резолюции.



В качестве одного из приоритетных направлений инициаторы выделяют укрепление отношений с грузинской диаспорой, защиту их прав и содействие «их достойному возвращению на родину и реинтеграции».



В проекте также говорится, что усилия властей будут направлены на то, чтобы «на международной арене Грузия была бы представлена, как стабильная и безопасная страна и лидер региона с точки зрения демократического развития и успешных реформ», и в то же время, будет обеспечено «активное участие» граждан и гражданского общества в реализацию внешнеполитических задач.