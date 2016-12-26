В парламентском большинстве ГМ созданы три фракции дополнительно

Внутри парламентского большинства Грузинской мечты созданы три новые фракции по решению Бюро Парламента от 26 декабря, в результате чего количество фракций в рядах большинства выросло до пяти.



Новую фракцию «Грузинская мечта – Консерваторы» возглавит депутат Гига Букия и вместе с ним в эту парламентскую группу войдут депутаты: лидер Консервативной партии и вице-спикер звиад Дзидзигури, также Паата Квижинадзе, Нино Гогуадзе, Руслан Гаджиев и Мухран Вахтангадзе.



Аналогично Консерваторам, в Парламенте девятого созыва, также как и в Парламенте прежнего созыва, своя фракция будет и у мажоритарного депутата с давним стажем, основателя сети аптек «ПСП» Кахи Окриашвили. В его фракцию под названием «Грузинская мечта – Ради развития регионов» вошли следующие мажоритарные депутаты: Гоги Мешвелиани, Годердзи Чанкселиани, Паата Мхеидзе, Гурам Мачарашвили и Энзел Мкоян.



Третьей новой фракцией под названием «Грузинская мечта – Социал-демократы» возглавит депутат Гия Жоржолиани, который по списку Грузинской мечты, как член Социалистическо-демократической партии, в октябре уже второй раз был избран депутатом Парламента. В его фракцию вошли члены Социалистическо-демократической партии Коба Нарчемашвили и Бека Нацвлишвили, а также мажоритарные депутаты Сулхан Махатадзе, Салаван Мирзоев и Роман Мучиашвили.



Вошедшие в новые фракции, состоящие из шести членов каждая, все 18 депутатов покинули самую крупную фракцию Грузинской мечты, состоящую из 110 членов, которая была создана в первый же день собрания нового Парламента вместе с фракцией «Грузинская мечта – Промышленники».



Наряду с пятью фракциями большинства в Парламенте функционируют также две фракции внутри меньшинства Национального движения и единственная фракция Альянса патриотов за пределами большинства и меньшинства.