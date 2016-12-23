Укомплектован состав Государственной конституционной комиссии

Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе своим приказом от 23 декабря укомплектовал под своим руководством Государственную конституционную комиссию в составе 73 человек, которая состоит из представителей семи партий, а также государственных органов, неправительственных организаций и экспертов.

По заявлению Кобахидзе, комиссия первое заседание проведет 24 декабря, чем официально приступит к работе с целью подготовки проекта пересмотра Конституции до 30 апреля 2017 года. Секретарем комиссии назначена вице-спикер Парламента от Грузинской мечты Тамара Чугошвили.



В числе 73 членов комиссии также формально фигурируют три представителя Администрации президента: глава Администрации президента Георгий Абашишвили, парламентский секретарь президента Анна Долидзе и секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили.



Однако в Администрации президента заявляют, что ее представители не будут участвовать в работе комиссии, так как позиция президента в связи с вовлеченностью в комиссию остается неизменной. Президент объявил бойкот комиссии 12 декабря, еще до того, как Парламент принял бы решение о создании комиссии, по причине неприемлемости формата.



«Еще раз подчеркиваю то печальное обстоятельство, что Администрация президента на данном этапе воздерживается от работы в комиссии, но мы очень надеемся, что они позже подключатся к рабочему процессу», - заявил председатель Парламента 23 декабря, во время представления персонального состава комиссии.



Из 73 мест в комиссии парламентские и непарламентские партии занимают 38 мест.



От правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» наряду с Ираклием Кобахидзе в комиссии будут также работать 23 депутата: Тамара Чугошвили, Арчил Талаквадзе, Звиад Дзидзигури, Георгий Вольский, Илья Накашидзе, Мамука Мдинарадзе, Каха Окриашвили, Коба Нарчемашвили, Симон Нозадзе, Нино Гогуадзе, Эка Беселия, Вано Зардиашвили, Давид Матикашвили, Георгий Кахиани, Ираклий Сесиашвили, Георгий Лилуашвили, Софо Киладзе, Геди Попхадзе, Манана Кобахидзе, Закария Куцнашвили, Заза Габуния, Салаван Мирзоев. Энзел Мкоян.



От оппозиционного Национального движения в комиссии представлены следующие 8 депутатов: Серги Капанадзе, Отар Кахидзе, Георгий Тугуши, Зураб Чиаберашвили, Хатуна Гогоришвили, Саломе Самадашвили, мамука Чиковани, Ираклий Абесадзе.



От Альянса патриотов в комиссии будут работать два депутата: Ирма Инашвили и Нато Чхеидзе.



В качестве независимого депутата членом комиссии будет мажоритарий от Мтацминдского округа Саломе Зурабишвили.



К комиссии присоединятся те четыре непарламентских партий одним представителем каждая, которые независимо или в статусе лидера блока получили на парламентских выборах хотя бы 3% голосов. В частности, в комиссии будут работать от «Свободных демократов» _ Шалва Шавгулидзе; от «Демократического движения» Нино Бурджанадзе – Дмитрий Лорткипанидзе; от «Государство ради народа» - Ника Мачутадзе; и от Лейбористской партии – Георгий Гугава.



От государственных органов к комиссии присоединятся два представителя правительства – министр юстиции Теа Цулукиани и парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе; также председатель Конституционного суда Заза Тавадзе; председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе; председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе и председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе; председатель Верховного совета автономной республики Абхазия Гия Гвазава и председатель правительства Вахтанг Колбаия; народный защитник Уча Нануашвили; президент Национального банка Коба Гвенетадзе; генеральный аудитор Государственной службы аудита.



В комиссии будут работать 7 представителей неправительственных организаций. В частности, руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацвлишвили; директор организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури; руководитель Международного общества за справедливые выборы и демократию Михаил Бенидзе; от фонда «Открытое общество – Грузия» Вахтанг Нацвлишвили; от Национальной платформы Грузии – Лаша Тугуши; от «Многонациональной Грузии» Арно Степанян; от Ассоциации адвокатов – Давид Асатиани.



К составу комиссии в статусе экспертов присоединятся 13 членов: Автандил Деметрашвили; Джони Хецуриани, Миндиа Угрехелидзе, Вахтанг Хмаладзе, Вахтанг Дзабирадзе, Тенгиз Шарманашвили, Вахтанг Менабде, Рати Брегадзе, Василий Гонашвили, Шалва Папуашвили, Заза Рухадзе, Анна Пирцхалашвили, Звиад Кордзадзе.



Председатель Парламента заявил в пятницу, что в связи с участием в комиссии он также провел консультации с бывшим спикером Парламента Давидом Усупашвили, но «исходя из того, что у него есть политические прошлое и политическое будущее, и он не смог бы участвовать в комиссии ни в статусе эксперта, это стало причиной того печального обстоятельства, что Давид Усупашвили не сможет подключиться к работе комиссии».



Но он также подчеркнул, что комиссия «будет открыта абсолютно для всех»ю



«Мы выслушаем абсолютно всех, для всех двери будут открыты, все мнения будут приняты Государственной конституционной комиссией и будет обеспечено их принятие во внимание», - отметил Кобахидзе.



Согласно положению, решения комиссия будет принимать большинством полного состава.