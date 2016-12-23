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Последнее обновление: 21:29 - 23 Дек.'16
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Назначены вице-президенты НБГ
Civil Georgia, Tbilisi / 23 Дек.'16 / 18:38

На должности вице-президентом Национального банка Грузии назначены Арчил Мествирившили и Муртаз Кикория, - сообщает НБГ 23 декабря.

Арчил Мествиришвили сохранил этот пост после того, как 1 декабря был избран членом Совета НБГ на второй семилетний срок. В этот же день новым членом совета был избран также Муртаз Кикория, который до сентября 2016 года был исполнительным директором крупнейшего банка страны «Банка Грузии».

Назначению вице-президентом предшествовало утверждение Парламентом поправок к Закону о Национальном банке 16 декабря, согласно которым, президент Грузии лишился права назначать вице-президентом Национального банка. Согласно новым правилам, вице-президентов по представлению НБГ назначает на должности Совет НБГ.
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О Сивил Джорджия
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