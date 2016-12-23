Каладзе проводит очередные встречи с руководителями «Газпром-Экспорт» и ПАО «Интер РАО» Civil Georgia, Tbilisi / 23 Дек.'16 / 13:25



Министр энергетики Грузии Каха Каладзе 23-24 декабря, в рамках своего рабочего визита в Минске проведет очередные встречи с руководителями компаний «Газпром-Экспорт» и ПАО «Интер РАО».



По сообщению Министерства энергетики, на рабочей встрече с представителями компании «Интер РАО», которая планируется на 24 декабря, спустя десять дней после аналогичной предыдущей встречи, стороны «обсудят вопросы импорта электричества (в Грузию) и текущие технические вопросы».



А до того, 23 декабря Каладзе продолжит ежегодные переговоры с представителями «Газпром-Экспорт» в рамках существующего договора.



Прошедшая 13 декабря в Вене встреча с представителями «Газпром-Экспорта» завершилась без конкретного соглашения.



Министр энергетики заявил, что представители «Газпрома», как и в прошлом году, в текущем году также предложили перейти на финансовое вознаграждение вместо поставки 10% природного газа за транзит газа в Армению через территорию Грузии, что вновь «неприемлемо» для грузинской стороны. В прошлом году после длительных переговоров Грузия смогла сохранить договор на благоприятных для нее условиях. Tweet На эту же тему Министр энергетики не ждет увеличения потребительских тарифов на электричество