Парламент утвердил изменения к бюджету 2016 г.

Парламент Грузии к концу фискального года, 21 декабря утвердил изменения к Государственному бюджету страны на 2016 год 85 голосами против 6. Эти изменения наряду с другими вопросами также предусматривают увеличение бюджета Министерства обороны на 80,4 млн лари.



В результате, финансирование Министерства обороны с существующих до этого 670 млн лари увеличивается до 750,4 млн лари, что, обусловлено, в основном, прямыми зачислениями 82,4 млн лари по части кредитов. Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе при представлении бюджета депутатам заявил лишь, что это связано с ратифицированным в декабре прошлого года кредитным договором. Как заявил Civil.ge председатель паралментского Комитета по обороне и безопасност Ираклий Сесиашвили, это касается кредитного договора с французским банком Société Générale о финансировании закупок ПВО из Франции, который был ратифицирован Парламентом в конце прошлого года.



В соответствии с бюджетными поправками, прогноз экономического роста на 2016 год сокращен с 3% до 2,7%, что меньше уточненных данных 2015 года – в прошлом году экономика выросла на 2,9%, что было самым слабым ростом после 2009 года. По предварительным данным Службы статистики Грузии, за первые десять месяцев средний реальный рост ВВП составил 2,5%.



Согласно утвержденным поправкам, доходы Государственного бюджета 2016 г. сокращены с 8,555 млрд лари до 8,546 млрд лари, а расходы увеличены с существующих 8,543 млрд лари до 8,671 млрд лари.



В то время, когда прогноз налоговых доходов остался неизменным на уровне 7,98 млрд лари, согласно поправкам к бюджету 2016 г., запланированные в виде грантов доходы сокращены на 8,2 млн лари до 246,8 млн лари, в том числе и из-за того, что часть средств, ожидаемых от международных донорских организаций переместилась на 2017 г.



Кроме того, согласно поправкам, сокращается финансирование отдельных ведомств, мобилизованные за счет чего 40 млн лари добавляются в Программу всеобщего здравоохранения и в результате, станет 610 млн лари в той обстановке, когда по ноябрь включительно уже освоено 600 млн лари за счет полученных из Резервного фонда правительства средств. Согласно поправкам, финансирование Министерства здравоохранения в 2016 г. увеличивается с существующих 3,162 млрд лари до 3,202 млрд лари.



Финансирование Министерства энергетики увеличивается на 69,5 млн лари до 204,5 млн лари, а Министерство экономики дополнительно получит 300 тысяч лари и его финансирование составит в 2016 году 96,4 млн лари.



Финансирование сокращается у следующих министерств:



Министерство образования и науки – 952 млн лари (сокращение на 25,8 млн лари);

Министерство сельского хозяйства – 311,1 млн лари (сокращение 10,2 млн лари);

Министерство исполнения наказания и пробации – 144,8 млн лари (сокращение на 9 млн лари);

Министерство финансов – 86,5 млн лари (сокращение 3,5 млн лари).



Также на 2 млн лари сокращается финансирование Парламента и Администрации правительства и стало, соответственно 50 млн лари и 18 млн лари.



Депутаты оппозиционного Национального движения заявили, что они не поддерживают бюджетные изменения.