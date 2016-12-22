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Дата Ахалаия признан судом виновным по делу т.н. спецоперации в Навтлуги
Civil Georgia, Tbilisi / 21 Дек.'16 / 18:29

Тбилисский городской суд признал виновным бывшего начальника Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дату Ахалаия по обвинениям в умышленном групповом убийстве, превышении служебных полномочий и фальсификации доказательств по делу т.н. спецоперации в Навтлуги и присудил ему заочно лишение свободы 12 лет.

Дело касается т.н. спецоперации в январе 2006 года, в ходе которое были убиты три молодых человека. В одного из них контрольный выстрел, согласно заключению суда, осуществил Дата Ахалаия, а в другого молодого человека выстрелил бывший высокопоставленный сотрудник ДКБ Георгий Дгебуадзе.

Дгебуадзе, который в марте был экстрадирован из Нидерландов в Грузию, суд присудил лишение свободы на 9 лет за оказание помощи в групповом умышленном убийстве и превышение служебных полномочий.

Дата Ахалаия, который после должности начальника ДКБ занимал также и пост заместителя министра обороны, покинул Грузию после смены власти в результате парламентских выборов 2012 г. Он был задержан в Греции весной 2014 года, но после уплаты залога был освобожден в начале июня. Греческий суд не удовлетворил просьбу грузинских правоохранителей об экстрадиции Ахалаия. Дата Ахалаия в настоящее время уже не разыскивается по Красному циркуляру Интерпола.

В марте 2014 года Тбилисский городской суд признал его виновным в превышении служебных полномочий и заочно присудил лишение свободны на 3 года и 9 месяцев по делу, которое касается избиения полицейских почти 10 лет назад. Против него также выдвинуто обвинение в связи с делом об убийстве Сандро Гиргвлиани.
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