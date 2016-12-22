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Министр обороны Армении посещает Тбилиси
Civil Georgia, Tbilisi / 21 Дек.'16 / 17:09

Министр обороны Грузии Леван Изория принял находящегося в Тбилиси с двухдневным визитом своего армянского коллегу Вигена Саргсяна, на встрече с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, - сообщает Министерство обороны Грузии.

Министры подписали Договор о двустороннем военном сотрудничестве на 2017 г.Аналогичное соглашение с Азербайджаном Леван Изория оформил на прошлой неделе во время визита в Баку.

По сообщению Министерства обороны Грузии, на встрече с армянским коллегой Изория акцентировал внимание на направлении образования и предложил представителям Вооруженных сил армении пройти курсы в Сачхерской школе горной подготовки.

«У наших стран сложились исторически очень добрососедские и дружеские отношения. Мы оба подчеркнули то обстоятельство, что это должно укрепляться и усиливаться в будущем. В интересы наших стран входит, чтобы в регионе были обеспечены безопасность, мир и, естественно, мы сделаем все для того, чтобы сохранить этот мир и упрочить в будущем», - заявил министр Изория.

Министр обороны Армении в рамках своего визита также встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. В ходе этой встречи, по сообщению Администрации правительства грузии, стороны обсудили вопросы добрососедских отношений, сотрудничества двух стран в сфере обороны и вопросы региональной безопасности.
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