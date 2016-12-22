Третье заседание Комитета парламентской ассоциации Грузии и ЕС в Тбилиси

В отношениях между Грузией и ЕС «окончательной целью» не является Соглашение об ассоциации и Тбилиси «может подать заявку на членство в ЕС», - говорится в совместном заявлении сопредседателей Комитета парламентской ассоциации Грузии и ЕС.



Третье заседание комитета, который является совместным органом, созданным на основании Соглашения об ассоциации с целью парламентского надзора процесса его выполнения, прошло в Тбилиси 19-20 декабря и с грузинской стороны на нем председательствовала руководитель парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции Тамара Хулордава, а со стороны делегации Европарламента – депутат Саджад Карим.



«С учетом вхождения в силу Соглашения об ассоциации с 1 июля 2016 года, сопредседатели еще раз отметил, что Соглашение об ассоциации не является окончательной целью в отношениях между Грузией и ЕС и что согласно статье 49 Договора ЕС, в условиях уважения достоинства человека, свободы, демократии, равноправия, верховенства закона и прав человека, в том числе и прав меньшинства, Грузия может сделать заявку на членство в ЕС», - говорится в совместном заявлении.



Сопредседатели с удовлетворением отметили «эффективную реализацию» Соглашения об ассоциации и также приветствовали третье заседание Совета ассоциации ЕС-Грузии.



Но, как отметила депутат Грузинской мечты Тамара Хулордава на проведенном во вторник совместном брифинге, Соглашение об ассоциации «не является пиком наших амбиций» и «той последней остановкой», где Грузия желает находится с точки зрения интеграции с ЕС.



«У нас есть далеко идущие планы», - заявила она.



Сопредседатели также приветствовали «прогресс», достигнутый в декабре с точки зрения либерализации виз для Грузии. Руководитель делегации Европарламента от имени Совета ЕС приветствовал принятое по данному вопросу 20 декабря решение и выразил надежду, что этот процесс, который перемещается теперь в Европарламент, завершится голосованием в начале будущего года.



«Надеюсь, мы скоро дойдем до того момента, который будет решающим для отношений между ЕС и грузией. Мы ценим тот факт, что Грузия давно уже выразила готовность к своему продекларированному европейскому будущему. Мы продолжаем инвестировать в это», - заявил Саджад Карим 20 декабря в Тбилиси.



Сопредседатели в совместном заявлении также отметили «усиление антизападной пропаганды» в Грузии и ЕС, и подчеркнули значение совместных усилий в ответ на эту пропаганду.



Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузии в качестве направления будущей деятельности определил надзор за реализацией повестки дня ассоциации на 2017-2020 гг., в том числе и по тем направлениям, которое наряду с другими охватывает: усиление демократических институтов, верховенства закона и защиты прав человека, уголовную реформу , усиление органов, регулирующих СМИ и независимости и профессионализма СМИ, формирование Трудовой инспекции в качестве эффективного механизма, обеспечение сбалансированного гендерного представительства во всех ветвях власти.



Стороны также договорились, что Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузии, который собирается дважды в году, очередную встречу проведет в Страсбурге 15-16 февраля.



В рамках двухдневного визита делегация Европарламента встретилась с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем Парламента Ираклием Кобахидзе и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.