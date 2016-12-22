О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 18:33 - 22 Дек.'16
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
НБГ продал 40 млн долларов США на валютном аукционе
Civil Georgia, Tbilisi / 20 Дек.'16 / 18:26

Национальный банк Грузии на прошедшем 20 декабря валютном аукционе продал 40 млн долларов ША для поддержки грузинской валюты лари.

Но несмотря на интервенцию 20 декабря, официальный обменный курс НБГ составил 2,7831 лари к одному доллару США, что является обесцениванием более чем на 4 тетри по сравнению с курсом за день до этого, когда он составлял 2,7412 за 1 доллар США. В пунктах обмена валюты один американский доллар продается в пределах 2,81-2,82 лари.

В опубликованном во вторник заявлении НБГ заявил, что обесценивание лари обусловлено глобальным укреплением доллара и обесцениванием турецкой лиры, а также совокупностью ожиданий, но отметил, что, несмотря на эти фундаментальные факторы, «текущий курс обесценен больше, чем это обусловлено рациональными ожиданиями».

Национальный банк Грузии не осуществлял интервенцию на валютном рынке после 12 октября, когда лари начал обесцениваться почти ежедневно и до сегодняшнего дня потерял 19% своей стоимости.

Сегодняшнее вмешательство было 24-ой интервенцией НБГ, который с начала 2016 года продал всего 280 млн долларов Сша и закупил 278,35 млн долларов США - закупка происходила, в основном, в период с середины марта до конца августа, параллельно укреплению курса лари в отношении к доллару.

По положению на ноябрь 2016 г., международные валютные резервы НБГ составили 2,779 млн долларов США; в октябре этот показатель составил 2,760 млн долларов США, а в ноябре прошлого года, около, 2,479 млн долларов США.
Последние новости
22 Дек.'16 18:33
Министр энергетики не ждет увеличения потребительских тарифов на электричество
После увеличения тарифов электричества, вырабатываемого ТЭС, Комиссия по энергетике 26 декабря обсудит вопрос потребительских тарифов.
21 Дек.'16 19:34
Парламент утвердил изменения к бюджету 2016 г.
В конце фискального года, наряду с другими изменениями, увеличивается также и финансирование обороны на 80,4 млн лари.
21 Дек.'16 18:29
Дата Ахалаия признан судом виновным по делу т.н. спецоперации в Навтлуги
По этому делу ему заочно присудили тюремное заключение на 12 лет, а еще одному бывшему высокопоставленному сотруднику ДКБ присудили лишение свободы на 9 лет.
21 Дек.'16 17:09
Министр обороны Армении посещает Тбилиси
Леван Изория и Виген Саргсян оформили договор о двустороннем военном сотрудничестве на 2017 г.
21 Дек.'16 14:24
Третье заседание Комитета парламентской ассоциации Грузии и ЕС в Тбилиси
В заявлении по итогам двухдневной встречи сопредседатели отметили, что «Грузия может подать заявку на членство в ЕС».
20 Дек.'16 18:26
НБГ продал 40 млн долларов США на валютном аукционе
Несмотря на интервенцию, национальная валюта в отношении к доллару США обесценилась больше чем на 4 тетри и курс обмена составил 2,7831 к одному.
20 Дек.'16 17:17
Совет ЕС утвердил Соглашение о либерализации виз для Грузии
«Совет проявил сильную верность в отношении введения безвизового режима для граждан Грузии», - заявил словацкий председатель совета.
20 Дек.'16 14:32
Утверждено обновленное правительство АР Аджария
Верховный совет утвердил членов правительства региона.
20 Дек.'16 14:12
Министр ИД Беларуси проводит встречи в Тбилиси
В рамках двухдневного рабочего визита запланировано открытие Посольства Беларуси в Грузии.
20 Дек.'16 13:52
НБГ: Курс лари «обесценился больше, чем это обусловлено рациональными ожиданиями»
Официальный обменный курс лари в отношении к доллару США в понедельник обесценился почти на шесть тетри и составил 2,7412.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
68