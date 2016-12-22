НБГ продал 40 млн долларов США на валютном аукционе

Национальный банк Грузии на прошедшем 20 декабря валютном аукционе продал 40 млн долларов ША для поддержки грузинской валюты лари.



Но несмотря на интервенцию 20 декабря, официальный обменный курс НБГ составил 2,7831 лари к одному доллару США, что является обесцениванием более чем на 4 тетри по сравнению с курсом за день до этого, когда он составлял 2,7412 за 1 доллар США. В пунктах обмена валюты один американский доллар продается в пределах 2,81-2,82 лари.



В опубликованном во вторник заявлении НБГ заявил, что обесценивание лари обусловлено глобальным укреплением доллара и обесцениванием турецкой лиры, а также совокупностью ожиданий, но отметил, что, несмотря на эти фундаментальные факторы, «текущий курс обесценен больше, чем это обусловлено рациональными ожиданиями».



Национальный банк Грузии не осуществлял интервенцию на валютном рынке после 12 октября, когда лари начал обесцениваться почти ежедневно и до сегодняшнего дня потерял 19% своей стоимости.



Сегодняшнее вмешательство было 24-ой интервенцией НБГ, который с начала 2016 года продал всего 280 млн долларов Сша и закупил 278,35 млн долларов США - закупка происходила, в основном, в период с середины марта до конца августа, параллельно укреплению курса лари в отношении к доллару.



По положению на ноябрь 2016 г., международные валютные резервы НБГ составили 2,779 млн долларов США; в октябре этот показатель составил 2,760 млн долларов США, а в ноябре прошлого года, около, 2,479 млн долларов США.