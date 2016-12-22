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Совет ЕС утвердил Соглашение о либерализации виз для Грузии
Civil Georgia, Tbilisi / 20 Дек.'16 / 17:17

Комитет постоянных представителей стран членов ЕС (COREPER), от имени ЕС 20 декабря поддержал согласованный текст законодательного предложения о предоставлении безвизового режима гражданам Грузии в Шенгенской зоне.

В соответствии с достигнутым 13 декабря соглашением, граждане Грузии получат краткосрочный безвизовый режим вместе с задействованием т.н. Механизма приостановления, который уже утвержден Европарламентом и также требует формального утверждения Советом ЕС.

«Совет проявил сильную верность в отношении введения безвизового режима для граждан Грузии, учитывая проделанную Грузией сложную работу», - заявил Роберт Калинак, министр иностранных дел Словакии и президент совета после заседания COREPER 20 декабря.

«Председательство считает, что путь реальных реформ является правильным и нужно его поощрять. Именно последнее обновление Механизма приостановления позволило нам дать новый толчок проходящим переговорам о либерализации виз с теми странами, которые удовлетворяют все критерии», - отметил он.

Согласно пресс-релизу ЕС, утвержденная норма теперь уже будет представлена в Европарламент. После того, как за нее проголосует Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (LIBE), вопрос будет вынесен на пленарное заседание Европарламента. Заседания комитета LIBE, также как и пленарные заседания Европарламента возобновятся в январе.

Официальный Тбилиси приветствовал решение Совета ЕС, как «еще один шаг вперед» и выразил надежду, что «оставшиеся законодательные процедуры завершатся в ближайшем времени».

«Приветствуем, что оставшиеся необходимые процедуры для либерализации визового режима для Грузии проходят беспрепятственно в институтах ЕС», - говорится в заявлении МИД Грузии.

Докладчик по вопросу Грузии, депутат Европарламента Мария Габриел опубликовала в своем Twitter письмо, полученное от совета, в котором говорится, что совет не пожалеет усилий для того, чтобы т.н. Механизм обновления вошел в силу как можно быстрее. В письме также говорится, что безотлагательное решение этого вопроса обусловлено также и тем обстоятельством, что этот вопрос был увязан с либерализацией виз для Грузии и Украины. Согласно письму, если либерализация виз для Грузии будет задействована вместе с Механизмом приостановления, в случае Украины, только после задействования Механизма приостановления станет возможным начать трехсторонние переговоры для достижения окончательного соглашения – Грузия успешно завершила этот этап 13 декабря.

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