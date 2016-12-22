Создана Государственная конституционная комиссия

Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что президент изменит решение о бойкотировании комиссии.

Парламент грузии 96 голосами поддержал создание Государственной конституционной комиссии, которая под руководством председателя Парламента Ираклия Кобахидзе до 30 апреля 2017 года должна подготовить проект по пересмотру Конституции.



Во время представления проекта постановления 15 декабря Кобахидзе заявил, что Конституция требует «фундаментального пересмотра», но там же отметил, что подготовленный комиссией документ, предположительно, не будет «совершенно новой редакцией» Конституции.



«Мы хотим усовершенствовать Конституцию и показать всем, что никакую угрозу не содержит конституционное большинство в существующем виде и существующее парламентское большинство действует в соответствии с позитивной политической волей – мы хотим это доказать», - заявил он в ответ на обеспокоенность оппонентов в связи с тем, что конституционное большинство представляет определенную угрозу для страны.



Он также заявил, что отведенный для этой комиссии 4-месячный срок является «вполне рациональным» временем для подготовки Конституции, но «если мы увидим, что до 30 апреля комиссия не сможет положить продукт, сроки комиссии можно будет продлить».



«Я уверен, что существует пространство для полного консенсуса и работа комиссии будет направлена в эту сторону», - заявил Кобахидзе.



Согласно положению, комиссия, персональный состав которой утверждает ее председатель, и в нее, по словам Кобахидзе, войдут около 60-65 членов, будет дееспособной, если на заседаниях будут присутствовать более половины всего состава комиссии; Решения также будут приниматься большинством всего состава комиссии – эти правила не входили в первоначальный проект положения и были отражены в нем лишь после обсуждения.



Комиссия будет проводить работу в рамках четырех рабочих групп, состоящих из 15-20 членов по следующим направлениям: по правам человека, судебной власти, конституционной преамбулы, общим и переходным положениям Конституции; по вопросам Парламента, финансов и контроля, а также пересмотру Конституции; по вопросам президента, правительства и обороны; и по вопросам административно-территориального обустройства и местного самоуправления.



В состав комиссии наряду с председателем Парламента от парламентских партий войдут 23 представителя парламентского большинства Грузинской мечты, 8 депутатов Национального движения и 2 депутата от Альянса патриотов.



Кроме того, в комиссию войдут по одному представителю тех партий и блоков (от партий под номером 1 в блоке), которые не смогли преодолеть избирательный барьер, но на выборах получили хотя бы 3% голосов. Таким образом, у непарламентских партий – «Свободные демократы», Демократическое движение Нино Бурджанадзе, Государство ради народа Пааты Бурчуладзе и Лейбористская партия – в комиссии будет 4 члена в целом.



Количество экспертов и представителей неправительственных организаций в комиссии определяет председатель Парламента, как сам он сказал, в результате запланированных консультаций с ними.



Что касается государственных органов, согласно окончательному тексту положения комиссии, в нее войдут три представителя президента: глава Администрации президента, его парламентский секретарь и секретарь Совета национальной безопасности; В комиссию также войдут два представителя правительства – министр юстиции и парламентский секретарь правительства; председатель Конституционного суда; председатель Верховного суда, руководители представительных и исполнительных органов автономных республик Аджария и Абхазия; народный защитник; президент Национального банка; генеральный аудитор Службы государственного аудита.



После того, как Администрация президента объявила о бойкотировании формата комиссии, секретарь СНБ Давид Раквиашвили заявил 15 декабря, что он также не будет участвовать в работе комиссии, в соответствии с решением президента.



Причиной бойкота администрация президента назвала то обстоятельство, что правящая партия не учла предложение президента Маргвелашвили о создании комиссии под сопредседательством президента, премьер-министра и председателя Парламента и поставила под вопрос «доверие и легитимацию» комиссии, когда окончательный выбор был остановлен на парламентский формат.



«Наивысшей легитимацией пользуется тот формат, который был предложен нами и он ни в коем случае не оставляет знаки вопроса», - заявил председатель Парламента Ираклий Кобахидзе на пленарном заседании законодательного органа 15 декабря.



По его словам, выборы был остановлен на этом формате по той причине, что Парламент имеет право на инициирование конституционных поправок, а президент не имеет такого права.



Он заявил, что в ближайшее время проведет консультации с президентом Маргвелашвили, чтобы его представители подключились к работе комиссии.



«К сожалению, со стороны Администрации президента был зафиксирован отказ на участие в работе комиссии, но мы вновь очень надеемся, что президент изменит это решение и их участие будет обеспечено», - заявил кобахидзе и добавил, что у него нет никакого желания «препирательства или противостояния» с президентом.



Комиссия, по заявлению Кобахидзе, до конца года приступит к работе и после того, как в течение 4 месяцев подготовит законопроект, произойдет его инициирование и начнутся всеобщие-всенародные обсуждения - несмотря на бойкот, администрация президента выразила готовность к участию в этих обсуждениях.



По заявлению Кобахидзе, наряду с инициированием проект безотлагательно будет отправлен Венецианской комиссии для экспертизы. Он очередной раз повторил «очень амбициозную заявку», что Парламент Грузии не будет принимать ни одну норму, которая получит «правовую негативную» оценку Венецианской комиссии.



«У Венецианской комиссии будет достаточно времени для того, чтобы отправить нам свое заключение еще до парламентских слушаний и это заключение полностью будет отражено в окончательном документе в результате парламентских слушаний», - заявил глава Парламента.



По его подсчетам, на весь процесс пересмотра Конституции потребуется хотя бы один год, так как после подготовки и инициирования, обсуждение законопроекта и его принятие в трех слушаниях 113 голосами минимум должно произойти в рамках двух сессий – весенней и осенней.