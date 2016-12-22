Парламент утвердил обновленное правительство

Парламент Грузии девятого созыва 26 ноября 110 голосами против 19 поддержал незначительно измененный состав нового Кабинета министров под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили, а также его правительственную программу.



В Кабинете министров, в котором из-за упразднения Аппарата государственного министра осталось 18 министерских портфелей, премьер-министр Георгий Квирикашвили, который был лидером партийного списка правящей Грузинской мечты на прошедших в октябре парламентских выборах, подверг изменениям руководство 5 министерств.



В частности на должность министра финансов переместился бывший министр экономики Дмитрий Кумсишвили, который сохранил пост первого вице-премьера в новом правительстве; На пост министра энергетики, а также должность второго вице-премьера спустя примерно 2,5-меесячной паузы вернулся Каха Каладзе, который пока еще является избранным депутатом по списку Грузинской мечты в результате участия в парламентских выборах.



Новыми лицами в правительстве являются: министр экономики Георгий Гахария, бывший бизнес-омбудсмен, который также стал депутатом Парламента по списку Грузинской мечты; министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, который до этого был начальником Департамента координации стратегических проектов Администрации правительства; и государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, дипломат и политик, который после поражение на парламентских выборах оппозиционной партии «Свободные демократы» покинул ее ряды.



Из тех 13 министров, которые сохранили свои должности в новом кабинете, три министра – Давид Сергеенко, Теа Цулукиани и Созар Субари занимают министерские посты еще с начала предыдущего четырехлетнего правления Грузинской мечты, так же как и Георгий Квирикашвили, который прежде чем в конце прошлого года стал третьим премьер-министром правительства Грузинской мечты после Бидзины Иванишвили и Ираклия Гарибашвили, в течение четырех месяцев был министром иностранных дел, а с октября 2012 года до сентября 2015 года руководил Министерством экономики.



В кабинете Георгия Квирикашвили, где представлены только две женщины министра, на своих должностях остались:

Министр иностранных дел – Михаил Джанелидзе;

Министр обороны – Леван Изория;

Министр внутренних дел – Георгий Мгебришвили;

Министр труда, здравоохранения и социальной защиты – Давид Сергеенко;

Министр юстиции – Теа Цулукиани;

Министр образования и науки – Александр Джеджелава;

Министр сельского хозяйства – Леван Давиташвили;

Министр по вопросам исполнения наказания и пробации – Каха Кахишвили;

Министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев – Созар Субари;

Министр по охране окружающей среды и природных ресурсов – Гигла Агулашвили;

Министр культуры и охраны памятников – Михаил Гиоргадзе;

Министр по вопросам спорта и молодежи – Тариэл Хечикашвили;

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Кетеван Цихелашвили.

До утверждения правительства, чему предшествовали парламентские обсуждения в течение двух дней в рамках комитет ских слушаний кандидатов в члены правительства, а также встреч с парламентским большинством Грузинской мечты, меньшинством Национального движения и фракцией Альянса патриотов, в субботу на пленарном заседании законодательного органа Георгий Квирикашвили представил депутатам 4-летнюю программу правительства под названием «Свобода, быстрое развитие, благополучие», и ответил на вопросы депутатов – вместе с ним на вопросы отвечали и кандидаты в министры, что было необычным форматом для утверждения правительства, так как отличался от имевших место ранее таких процедур.



В своем вступительном слове Квирикашвили заявил, что парламентское большинство, которое досталось грузинской мечте, пришедшей к власти на второй срок, рассматривает не как «привилегию», а как «обязанность к отчетности» и «возможность», чтобы на основании «консолидации» различных групп, в том числе парламентской и непарламентской оппозиции и «широкого консенсуса принимать важные для страны решения».



В своем выступлении он рассказал о том плане из четырех пунктов, на который и основывается правительственная программа и который предусматривает конкретные шаги по содействию образования, развития концепции пространственного устройства, ускорения экономического роста и реформы публичного управления. С точки зрения управления он упомянул проект «Бизнес-дома», который аналогично уже существующим домам юстиции, будет действовать по принципу одного окна – Квирикашвили еще в декабре прошлого года обещал осуществить этот проект, сразу после его утверждения на пост премьер-министра в первый раз, но проект до этого времени не был реализован.



Квирикашвили также заявил, что в ближайшее время будет реализована реформа, известная под названием третьей волны судебной реформы, в связи с которой процесс доведения законодательных изменений до конца был приостановлен в Парламенте предыдущего созыва, а также пообещал продолжить реформу в правоохранительных структурах и принять в будущем году правовую базу для обеспечения накопительной пенсионной реформы с 2018 года.



По международному направлению Квирикашвили заявил, что «важнейшим приоритетом» его правительства будет дальнейшая интеграция страны в ЕС и НАТО и выразил надежду, что в ЕС «в ближайшем времени завершатся» процедуры установления безвизового режима для Грузии. Наряду с планами продолжения стратегического сотрудничества с США и странами региона, премьер Квирикашвили также подчеркнул необходимость продолжения политики «деэскалации» с Россией, чтобы «минимум, сократить риски» и «создать предпосылки для долгосрочного урегулирования проблем».



Параллельно продолжению политики деоккупации и непризнания, по словам Квирикашвили, правительство намеревается предпринять «более смелые» шаги по направлению Абхазии и Цхинвальского региона – о деталях он не стал рассказывать, но заявил, что «мы максимально должны попытаться, чтобы через улучшенные отношения между людьми создать предпосылки для политического урегулирования конфликтов».



«Реализация таких амбициозных планов требует общенационального консенсуса», - заявил премьер-министр Грузии, - «Я, с моей стороны, и мое правительство сделаем все для того, чтобы политический процесс стал максимально конструктивным, была бы возможность для политического диалога, чтобы путем диалога добиться согласия большинства общества по таким стратегическим вопросам, которые необходимы для того, чтобы в течение следующих четырех лет в стране произошли существенные и качественные позитивные изменения».



В рамках парламентских дебатов один из лидеров ЕНД Гига Бокерия заявил, что согласен с Квирикашвили в том, что «после выборов между победителем и проигравшим должно быть гражданское согласие», но «смотря каким образом достанется победа».



«Когда побеждаешь насилием и запугиванием, тогда согласие ослабевает, это раз, и второе, когда у тебя есть конституционное большинство, за тобой стоят деньги и миллиардер, когда почти контролируешь всю судебную систему и хочешь заглушить единственный канал (Рустави-2), который критикует тебя и отдать его в руки миллиардера, это не содействует гражданскому согласию, это содействует большому гражданскому несогласию», , - заявил он, - «Привыкайте к тому, что в этом зале у вас будет дискомфорт».

«Правительство, у которого реально нет ни полномочий и ни власти, не будет и нашей поддержки, так как вы являетесь премьер-министром на службе одного человека», - заявил лидер фракции Национального движения Ника Мелия, который как и другие члены его команды, в своем выступлении неоднократно упоминал «неформальное правление» бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.



Аналогично Национальному движению утверждение правительства не поддержали и депутаты о Альянса патриотов, которые еще до завершения длительных обсуждений в знак протеста покинул зал заседания.



Перед демаршем лидер Альянса патриотов, вице-спикер Парламента Ирма Инашвили в своем выступлении упрекнула премьер-министра Георгия Квирикашвили за то, что и он присоединился к «наклеиванию ярлыков» против ее партии, что якобы эта партия выступает против вступления Грузии в евроструктуры.



«Идиллия так не устанавливается», - предупредила Инашвили, которая призвала депутатов большинства к «самокритичности», так как, по ее словам, она увидела «признаки политического нарциссизма» и чувствовала себя как на «съезде Комсомола», когда участники «посвящали дифирамбы друг другу».



Во время выступлений депутатов часто были слышны аплодисменты от членов их команд, как после выступления представителей ЕНД, так и особенно после выступления представителей Грузинской мечты, которые охватывали, в основном, похвалу в адрес правительства и критику в адрес Национального движения.



«Понизьте тональность, не читайте нам мораль и частенько приносите извинения населению», заявила депутат Грузинской мечты Эка Беселия оппонентам от ЕНД, которая в своем выступлении вновь акцентировала внимание на проблемы во время правления Национального движения.



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе в конце дебатов призвал коллег к сокращению «радикализма» и переходу в конструктивный режим оппонирования.