მარგველაშვილი მოუწოდებს დასავლეთს, შეეწინააღმდეგოს რუსეთს Civil Georgia, Tbilisi / 10 ნოე.'17 / 14:25





გიორგი მარგველაშვილი ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმზე, 9 ნოემბერი, 2017. ფოტო: პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9 ნოემბერს ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მოუწოდა დასავლეთის სახელმწიფოებს, რომ შეეწინააღმდეგონ რუსეთის ფედერაციას და გააფრთხილა, რომ მოსკოვის აგრესიასთან წარუმატებელი დაპირისპირება „სერიოზულ პრობლემებს“ გამოიწვევს მისი სამეზობლოს მიღმაც. თავისი გამოსვლის დასაწყისში, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა პარალელები გაავლო უკრაინაში 2014 წლიდან რუსეთის მიერ წარმოებულ ჰიბრიდულ ომსა და მის მიერ საქართველოში 90-იანი წლების დასაწყისში განხორციელებულ ქმედებებს შორის და განაცხადა, რომ „რუსეთის პირდაპირმა ჩართულობამ განაპირობა საქართველოს ორი რეგიონის დაკარგვა და ოკუპაცია“. „ძალიან ხშირად მესმის, რომ ეს 2008 წელს მოხდა - არა, ამ ორი რეგიონის ოკუპაცია რუსეთის მიერ 1990-იანი წლების დასაწყისში განხორციელდა“, - აღნიშნა მარგველაშვილმა და დასძინა, რომ რუსული აგრესიის მიზეზი ის იყო, რომ „საქართველომ გადაწყვიტა ყოფილიყო თავისუფალი და დამოუკიდებელი, ჰქონოდა საკუთარი არჩევანი და ამის გამო ის ჰიბრიდული ომით დაისაჯა“. I call on #Georgia’s partners to have clear and rational response to the violent actions of #Russia - #WSF2017 @WarsawForum pic.twitter.com/7CDFmOuzyo — President Of Georgia (@MargvelashviliG) November 9, 2017 მარგველაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ყირიმში რუსული არმიის მიერ 2014 წელს განხორციელებულ თავდასხმამდე, უკვე არსებობდა პრეცედენტი, როდესაც 2008 წელს „ბირთვული ზესახელმწიფო მეზობელ ქვეყანაში შევიდა და მისი საზღვრები შეცვალა“. პრეზიდენტმა დასძინა, რომ მართალია არავის დაუკრავს ტაში რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წელს განხორციელებული აგრესიის გამო, საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაგირება არ იყო საკმარისი უკრაინაში რუსეთის შემდგომი აგრესიული ქმედებების თავიდან ასაცილებლად. მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ თუ კვლავაც გაგრძელდება არასაკმარისი რეაგირება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, „ეს სერიოზულ პრობლემებს გამოიწვევს არა მხოლოდ საქართველოსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვასა და რუსეთის სხვა მეზობლებისთვის, არამედ ეს არასდროს შეჩერდება“. მისი თქმით, „ეს სავსებით ნათელია დღეს, როდესაც საუბრობენ რუსეთის ინტერესებზე ევროპაში და რუსეთის ჩართულობაზე სხვა ქვეყნებში, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ისინი საკმაოდ შორს არიან რუსეთისგან“. პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ „გლობალიზებული სამყარო, და ჰიბრიდული, ასევე კიბერ და პროპაგანდისტული ომები საზღვრების გარეშეც მოქმედებენ“. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა მოუწოდა საქართველოს მოკავშირეებს და მეგობრებს, რომ „ვაღიაროთ, გავუგოთ და ვიყოთ გულწრფელები რუსეთის წინაშე და ასევე ვიყოთ საკუთარი მიზნების და პრინციპების ერთგულნი, რომლებიც დეკლარირებულია“. მან იქვე დასძინა, რომ „ძალადობაზე რაციონალური პასუხის გაცემა და ძალადობის მიუღებლობა უფრო მტკიცე უნდა გახდეს და ეს ყველა ჩართული მხარისთვის კარგი იქნება“. Tweet ამავე თემაზე საქართველოს და პოლონეთის პრეზიდენტებმა უსაფრთხოებასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე იმსჯელეს