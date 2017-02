საგარეო საქმეთა მინისტრი აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს შეხვდა Civil Georgia, Tbilisi / 12 თებ.'17 / 15:37



ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ახალ სახელმწიფო მდივანს, რექს ტილერსონს შეხვდა.



საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა 10 თებერვლის შეხვედრის შემდეგ, რომ ჯანელიძემ მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო მდივანს და ხაზი გაუსვა „დამოუკიდებელი საქართველოს აღმშენებლობის პროცესში შეერთებული შტატების როლს და მის მიერ გაწეული დახმარების მნიშვნელობას“.



მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო „იზიარებს დასავლური სამყაროს საერთო ფასეულობებს - დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, თავისუფლებას“. This morning, Secretary Tillerson met with the Foreign Minister of #Georgia, Mikheil Janelidze. pic.twitter.com/sly0B39gF7 — Department of State (@StateDept) February 10, 2017 მხარეებმა ასევე მიმოიხილეს „რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო, საქართველო-რუსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხები“, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.



„კიდევ ერთხელ აღინიშნა შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ვაშინგტონის მზაობა საქართველოს გვერდით იდგეს მის წინაშე არსებული გამოწვევების დაძლევაში“, - ნათქვამია განცხადებაში.



„რექს ტილერსონმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილისა და იმ სიმამაცისთვის, რასაც ქართველი სამხედროები იჩენენ საერთაშორისო მისიებში“, - აცხადებს საგარეო უწყება. #Georgia is #USA’s strong partner and an ally in the region pic.twitter.com/o4IWszvAdD — Mikheil Janelidze (@JanelidzeMkh) February 10, 2017 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მხარეებმა „დაადასტურეს მზადყოფნა საქართველოსთვის ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე განაგრძონ აქტიური დიალოგი და ხელი შეუწყონ ორმხრივი თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას“. Once again we have confirmed mutual readiness to develop firm and strong strategic partnership between #Geo-#USA pic.twitter.com/E3XZfTDxzl — Mikheil Janelidze (@JanelidzeMkh) February 10, 2017 ჯანელიძის მოწვევის საპასუხოდ აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა „გამოხატა დაინტერესება შესაძლებლობების ფარგლებში ეწვიოს საქართველოს“.



„საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ერთერთი პირველი მაღალი რანგის დიპლომატია, რომელიც სახელმწიფო მდივანს, რექს ტილერსონს შეხვდა. დიდი დღეა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის“, - დაწერა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა Twitter-ზე. FM @JanelidzeMkh is among first top diplomats to meet w/ Secretary of State Rex Tillerson. Great day 4 #Georgia-#USA https://t.co/i6fyK6EGMU — Giorgi Kvirikashvili (@KvirikashviliGi) February 10, 2017 Tweet